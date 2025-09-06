< sekcia Regióny
Pre Radvanský jarmok budú dopravné obmedzenia, prvé už od pondelka
Na organizácii jarmoku participuje takmer sto zamestnancov z rôznych odborných útvarov mestského úradu, externých zmluvných dodávateľov mesta či príslušníkov mestskej polície.
Autor TASR
Banská Bystrica 6. septembra (TASR) - O niekoľko dní bude Banská Bystrica žiť 367. Radvanským jarmokom, ktorý od štvrtka (11. 9.) do nedele (14. 9.) prinesie do banskobystrických ulíc bohatý hudobný a kultúrny program. Motoristi sa musia pripraviť na dopravné obmedzenia v centre mesta, ktoré sa začínajú už v pondelok (8. 9.). TASR o nich informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.
Od pondelka 19.00 h do 15. septembra bude úplne uzavreté parkovisko pod Pamätníkom SNP na Štefánikovom nábreží a Hronské predmestie od križovatky s cestou II/59. Od štvrtka 6.00 h uzavrú aj príjazdovú cestu pod Baštou v Kapitulskej ulici, Dolnú ulicu od objektu Matice slovenskej po križovatku s ulicou Janka Kráľa a Kuzmányho od križovatky s Dolnou. Obmedzenie potrvá zväčša do nedele 19.00 h.
V deň slávnostného otvorenia Radvanského jarmoku, v piatok (12. 9.), bude od 6.00 h úplne uzavretá Národná ulica od križovatky s Kuzmányho ulicou po Námestie SNP, takisto Kapitulská od križovatky J. Cikkera po Námestie SNP, Bakossova, parkovisko na Námestí Š. Moysesa i parkovacie miesta v Lazovnej ulici. Obmedzenie potrvá takisto do nedele večera.
„Tento ročník Radvanského jarmoku je výnimočný, pretože si pripomína 770. výročie udelenia mestských práv. Pozvanie naň prijali zástupcovia partnerských miest z maďarského Dabasa a Salgótarjánu, českého Hradca Králové, bulharskej Montany, poľského Radomu a mesta Tarnobrzeg. Pri príležitosti výročia udelenia mestských privilégií všetkých privíta na slávnostnom zhromaždení v Cikkerovej sieni historickej radnice primátor Ján Nosko. Svoju návštevu potvrdili aj potomkovia rodu Radvanských,“ dodala Marhefková.
