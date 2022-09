Pre rast cien energií Dúbravy vypínajú v noci verejné osvetlenie

Dúbravy 29. septembra (TASR) - V súvislosti s rastom cien energií obec Dúbravy v Detvianskom okrese vypína v noci verejné osvetlenie. Pre TASR to uviedla starostka Elena Grňová s tým, že sa to týka času od 23.00 do 3.30 h.



Pripomenula, že kúrenie vo verejných budovách púšťajú iba na niekoľko hodín denne. "Otázne je, ako budeme zabezpečovať zimnú údržbu v miestnych častiach obce, keď cena nafty láme historické rekordy," spomenula. Podľa nej nariadenie ministerstva financií vyplatiť odmeny zamestnancom vo výške 500 eur spôsobilo samospráve ďalší škrt cez rozpočet. "Rok 2023 bude pre obce a mestá veľmi ťažký. Ceny energií viaceré samosprávy položia na kolená," pripustila s tým, že pre rast cien energií riešia v Dúbravách iba havarijné stavy a výdavky obmedzujú ešte viac ako doteraz.



Starostka podľa svojich slov neverí, že štát obciam a mestám pomôže. "Vláda a parlament o tom rokujú už dlho, výstup z rokovania však nie je žiadny," zdôraznila.



Ako dodala, v súčasnosti rieši problém s dodávateľom elektrickej energie. S doterajším sa totiž obci končí zmluva 31. decembra tohto roka. "Oslovila som všetkých dodávateľov, aby mi zaslali cenovú ponuku na dodávku elektrickej energie. Niektorí odpovedali, že neuzatvárajú zmluvy s novými klientmi," informovala a spresnila, že doterajší dodávateľ ponúkol obci dve možnosti. "Prvou sú ceny podľa ich aktuálnej cenovej ponuky zverejnenej na ich webovej stránke. Druhou možnosťou sú spotové ceny plus 45 eur za megawatthodinu (MWh)," uzavrela starostka Dúbrav.