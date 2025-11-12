< sekcia Regióny
Pre rekonštrukciu budú na Pražskej ulici vo Zvolene obmedzenia
Autor TASR
Zvolen 12. novembra (TASR) - Vo Zvolene začali v týchto dňoch s rekonštrukciou cesty na Pražskej ulici v úseku od Tulskej po Kremnickú ulicu. Ako informovala zvolenská samospráva, počas rekonštrukcie je tento úsek prejazdný v jednom jazdnom pruhu.
Radnica spresnila, že v rámci prác vymenia kryt vozovky, obnovia pozdĺžne parkovacie miesta a kolmé parkovacie státia, vybudujú nové kanalizačné vpusty a upravia kontajnerové stojiská.
„Práce na vozovke potrvajú približne dva týždne, obnova kolmých parkovacích státí ďalšie minimálne dva týždne,“ priblížilo mesto s tým, že v závislosti od počasia sa môže realizácia oboch etáp uskutočniť ihneď po sebe. Prípadne sa druhá etapa presunie na začiatok budúceho roka.
Radnica doplnila, že parkovanie vo večerných hodinách ostáva zachované. Výnimkou budú dni od 12. do 19. novembra, keď budú môcť obyvatelia na základe rezidentskej karty zaparkovať svoje vozidlo na parkovisku pri nákupnom centre.