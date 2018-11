Pre rekonštrukciu cesty I/9 bude v Novákoch obmedzená doprava

Počas samotného výkonu prác bude uzatvorený jeden jazdný pruh cesty I/9 v dĺžke asi 200 až 500 metrov, pričom dopravu budú riadiť kyvadlovo pracovníci stavby, uviedla policajná hovorkyňa Antalová.

Nováky 2. novembra (TASR) - Cestu I/9 pred Novákmi, ako i v samotnom meste, čaká rekonštrukcia. Práce, ktoré potrvajú od 6. do 25. novembra, prinesú i obmedzenie premávky na tomto úseku cesty, informovala TASR v piatok trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.



"Počas samotného výkonu prác bude uzatvorený jeden jazdný pruh cesty I/9 v dĺžke asi 200 až 500 metrov, pričom dopravu budú riadiť kyvadlovo pracovníci stavby," uviedla Antalová.



Práce na ceste budú podľa nej pracovníci realizovať v dennej dobe a každý deň po ich ukončení budú motoristom dané do užívania dva jazdné pruhy. "Z dôvodu zvýšenej intenzity cestnej premávky nebudú práce vykonávané v pondelky a piatky. S výnimkou piatku 9. novembra, kedy by mali byť ukončené do 13.00 h a soboty 17. novembra, kedy je v Novákoch jarmok. V prípade priaznivých poveternostných podmienok bude rekonštrukcia cesty ukončená v skoršom termíne," doplnila.



Polícia v tejto súvislosti žiada vodičov motorových vozidiel, aby sa plne venovali sledovaniu situácie v cestnej premávke, rešpektovali dočasné dopravné značenie, pokyny pracovníkov stavby a najmä dbali na zvýšenú opatrnosť a vzájomnú ohľaduplnosť.