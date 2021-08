Pre rekonštrukciu dôjde na košickom Luníku IX k zmenám v MHD

Košice 13. augusta (TASR) - Od pondelka (16. 8.) približne od 8.00 h dôjde k uzávere cestnej prístupovej komunikácie na košické sídlisko Luník IX a obratiska pre mestskú hromadnú dopravu (MHD). Dôvodom je ich rekonštrukcia. TASR o tom informovala hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Petrušová s tým, že uzávera potrvá do 10. septembra.



Ako spresnila, pôjde o úsek od križovatky s Triedou KVP po zastávku Luník IX, sídlisko. „Súbežne s uvedenou uzáverou komunikácie dôjde aj k rekonštrukcii zastávky Luník IX, rázcestie na Triede KVP v smere na Luník VIII. Dotkne sa to liniek 11, 32, 34, 54, RA2, RA3 a RA4,“ spresnila.



Uvedená zastávka bude dočasne premiestnená do odbočovacieho pruhu pred sídliskom v smere zo Sídliska KVP. Zároveň dôjde k zrušeniu zastávky Luník IX, sídlisko a k zmena konečnej a nástupnej zastávky pre linku č. 11. „Konečnou zastávkou bude Luník IX, rázcestie (v smere z Luníka VIII) na Triede KVP. Nástupnou zastávkou bude Luník IX, rázcestie na Triede KVP v smere na Luník VIII - dočasná zastávka v odbočovacom pruhu pred vjazdom na sídlisko,“ dodala.