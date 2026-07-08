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Pre rekonštrukciu dvoch ulíc bude zmenená premávka MHD v Prešove
Z dôvodu stavebných prác na ulici Armádneho generála Svobodu pri obchodnom centre bude linka č. 8 dočasne premávať po trase linky č. 4, s obsluhou zastávok Laca Novomeského, Vansovej a Pod Šalgovíkom.
Autor TASR
Prešov 8. júla (TASR) - Z dôvodu rekonštrukcie a uzávery Rusínskej ulice v smere na Sídlisko Sekčov v Prešove bude od piatka (10. 7.) od 18.30 h až do odvolania upravená premávka liniek MHD. Zmena sa dotkne aj linky č. 8, dôvodom sú stavebné práce na ulici Armádneho generála Svobodu pri obchodnom centre. TASR o tom informoval hovorca Dopravného podniku mesta Prešov Vladimír Tomek.
Čo sa týka Rusínskej ulice, v smere z centra mesta budú linky č. 11, 13, 22 a 32 presmerované po obchádzkovej trase cez ulice Plzenská a Pod Táborom. Zastávky Čierny most a Rusínska nebudú obsluhované. Obsluhované na obchádzkovej trase na znamenie budú zastávky Plzenská, Pod Táborom, Nižné lúky a Vyšné lúky.
„V smere do centra mesta zostáva premávka bez zmien a linky budú premávať po svojich štandardných trasách,“ povedal Tomek.
Z dôvodu stavebných prác na ulici Armádneho generála Svobodu pri obchodnom centre bude linka č. 8 dočasne premávať po trase linky č. 4, s obsluhou zastávok Laca Novomeského, Vansovej a Pod Šalgovíkom. V úseku medzi zastávkami Martina Benku - Sibírska Sibírska - Martina Benku bude zabezpečená kyvadlová autobusová doprava.
Čo sa týka Rusínskej ulice, v smere z centra mesta budú linky č. 11, 13, 22 a 32 presmerované po obchádzkovej trase cez ulice Plzenská a Pod Táborom. Zastávky Čierny most a Rusínska nebudú obsluhované. Obsluhované na obchádzkovej trase na znamenie budú zastávky Plzenská, Pod Táborom, Nižné lúky a Vyšné lúky.
„V smere do centra mesta zostáva premávka bez zmien a linky budú premávať po svojich štandardných trasách,“ povedal Tomek.
Z dôvodu stavebných prác na ulici Armádneho generála Svobodu pri obchodnom centre bude linka č. 8 dočasne premávať po trase linky č. 4, s obsluhou zastávok Laca Novomeského, Vansovej a Pod Šalgovíkom. V úseku medzi zastávkami Martina Benku - Sibírska Sibírska - Martina Benku bude zabezpečená kyvadlová autobusová doprava.