Pre rekonštrukciu je uzavreté železničné priecestie na Fintickej ulici

Prešov 5. novembra (TASR) – Pre rekonštrukciu je od utorka uzavreté železničné priecestie na Fintickej ulici v Prešove. Obmedzenia v doprave sa týkajú vodičov, ako aj cestujúcich mestskou hromadnou dopravou (MHD). Ako o tom TASR informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, práce potrvajú do štvrtka (7. 11.) do 18.00 h. Cesta je uzavretá z oboch strán železničného priecestia.



"Obyvatelia Fintickej ulice za železničným priecestím a obyvatelia ulíc Bociania, Hraničná a Za traťou, ktorí využívajú individuálnu automobilovú dopravu, môžu využiť obchádzkovú trasu cez obce Kapušany, Tulčík, Záhradné a Fintice. Obyvateľov Fintickej ulice po železničné priecestie a priľahlých ulíc sa dopravné obmedzenie netýka," uviedla Šitárová.



MHD premáva v špeciálnom režime. Autobusy linky číslo 21 jazdia z oboch strán po železničné priecestie a následne sa cestujúci pešo presunú okolo staveniska do druhého vozidla.



"Nástupné miesto zastávky Železničné priecestie je posunuté približne o 200 metrov bližšie k priecestiu," doplnila Šitárová.



Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) zároveň upozorňuje na to, že spoje linky číslo 21 v úseku za železničným priecestím môžu mať meškanie z dôvodu pešieho presunu a prestupu cestujúcich medzi vozidlami. Linku číslo 21 a školský spoj E počas uzávery priecestia obsluhujú štandardné, nie kĺbové autobusy.



Ďalšie informácie o premávke MHD počas uzávery železničného priecestia na Fintickej ulici nájde verejnosť na webstránke DPMP.