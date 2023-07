Pre rekonštrukciu mosta pri Haniske budú platiť dopravné obmedzenia

Košice 30. júla (TASR) - Pre rekonštrukciu mosta pri Haniske budú od utorka (1. 8.) na trase Ľudvíkov Dvor - Haniska platiť čiastočné dopravné obmedzenia. Ako o tom TASR za spoločnosť U. S. Steel Košice informovala Ľubomíra Šoltésová, potrvajú do 31. decembra.



Uzavretý bude vždy jeden jazdný pruh v dĺžke približne 620 metrov pod železničným mostom Haniska v katastrálnom území Železiarne, a to v dvoch etapách.



V prvej etape bude jeden jazdný pruh uzavretý od utorka od 8.00 h do 1. októbra a v druhej etape ďalší jazdný pruh od 1. októbra od 8.00 h do 31. decembra.



Rekonštrukcia železničného mosta je súčasťou modernizácie dopravnej infraštruktúry. Investorom stavby je spoločnosť U. S. Steel Košice.