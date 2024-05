Pre rekonštrukciu mosta uzatvoria príjazdovú cestu do Štrby

Štrba 7. mája (TASR) - V súvislosti s plánovanou rekonštrukciou mosta ponad železničnú trať v Štrbe pod Tatrami o týždeň úplne uzatvoria príjazdovú cestu III. triedy do obce. Samospráva informovala, že obmedzenie začne platiť 14. mája od 7.00 h, cestná premávka bude odklonená do susednej obce Lučivná. Miestni obyvatelia budú môcť využívať miestne komunikácie, avšak len v jednosmernej premávke.



Obmedzenia sa dotknú aj autobusovej dopravy. "V smere z Popradu na Tatranskú Štrbu a Štrbské Pleso budú obsluhované všetky zastávky podľa cestovného poriadku až do zastávky Štrba - cintorín, kde bude výstup a nástup cestujúcich realizovaný až po otočení autobusu pri označníku v smere do Štrby. Spoje potom znovu zastavia aj v zastávke Štrba - kultúrny dom. Ďalšie zastávky budú už len prechádzané," upozorňuje obec. Spoje následne zastavia ešte v Lučivnej pri obecnom úrade a po ceste I/18 budú pokračovať do Tatranskej Štrby a na Štrbské Pleso. V opačnom smere budú spoje zastavovať iba v Lučivnej pri obecnom úrade a v Štrbe pri kultúrnom dome, ostatné zastávky budú prechádzané. Od zastávky Štrba - cintorín budú spoje zastavovať na všetkých zastávkach podľa cestovného poriadku. "V zastávke Tatranská Štrba - hlavná cesta budú linky z Popradu do Važca zastavovať na nástupišti 1 a v opačnom smere na nástupišti 2. Nástupište 3 bude pre spoje liniek 706415, 706420 v smere na Štrbské Pleso a do Popradu, pristavovať budú autobusy k označníku vedľa čerpacej stanice na Železničnej ulici," dodáva samospráva s tým, že zastávka Tatranská Štrba - Železničná bude počas výluky mimo prevádzky.



Železničná doprava bude zabezpečená z koľaje priľahlej k obci. Počas výlukových prác, keď nebude možné vlakovú súpravu v koľajisku zastaviť, zabezpečia pre cestujúcich náhradnú prepravu na stanicu Štrba, o čom bude samospráva vopred informovať.



Pre osobnú dopravu obyvateľov Štrby je povolená obchádzka po účelových komunikáciách v jednom smere. "Do Tatranskej Štrby a na Štrbské Pleso sa pôjde po ulici Krôn okolo benzínového čerpadla pri diaľnici D1 s výjazdom pri Štrbskom rybníku na cestu III/3060. V opačnom smere je povolená jednosmerná prevádzka po ceste I/18 v smere na Važec, s odbočkou do chatovej oblasti nad železnicou popod železničný most v smere do zaniknutej osady Šoldov, ktorá vyústi na cestu III/2343 smer Štrba - Važec," konkretizuje obec. Tieto komunikácie však nie sú vhodné na obojsmernú premávku. Všetky obchádzky budú dostatočne vyznačené. Samospráva v tejto súvislosti žiada o zvýšenú pozornosť, ohľaduplnosť a toleranciu a vyzýva na dodržiavanie prikázaných smerov.



Pôvodný železničný most nahradí úplne nový, zhotoviteľ si stavenisko prevzal začiatkom marca a práce by mali trvať 240 dní. Investorom stavby za približne 3,2 milióna eur je Prešovský samosprávny kraj.