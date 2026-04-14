Pre rekonštrukciu plynovodov sú niektoré ulice v Prešove uzavreté
Autor TASR
Prešov 14. apríla (TASR) - Pre rekonštrukciu plynovodov sú čiastočne uzavreté niektoré miestne cesty a chodníky v Prešove. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová s tým, že mesto prosí obyvateľov o trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
Rekonštrukcia plynovodov na Fučíkovej ulici je naplánovaná na 30. apríla. Zhotoviteľ ukončí podľa Šitárovej všetky práce na úprave vozovky vrátane asfaltovania približne do 30. júna.
Čo sa týka rekonštrukcie plynovodov na Ulici K. Surdoku, realizované bude asfaltovanie cesty po rozkopávke. Ako povedala Šitárová, ukončenie všetkých prác na vozovke je plánované do 22. mája.
Rovnako tiež prebieha rekonštrukcia plynovodov na uliciach Jesenského, Pod skalkou, Kvetnej, Záhradníckej, Tatranskej a priľahlých uliciach. Zoznam termínov rekonštrukcie jednotlivých vetiev je zverejnený na webstránke mesta.
„Po realizácii výkopových prác je zhotoviteľ povinný zabezpečiť zhutnenie zásypu a jeho zabetónovanie do úrovne pôvodnej nivelety. Následne zhotoví asfaltovú vrstvu a uvedie povrch komunikácie do pôvodného stavu do 30. novembra,“ dodala Šitárová.
