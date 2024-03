Pre rekonštrukciu potrubí v Humennom vyrúbu 55 stromov, vysadia 110

Humenné 31. marca (TASR) - Pre rekonštrukciu potrubí v Humennom dôjde k výrubu 55 stromov, vysadených bude 110. Počas druhej etapy modernizácie a rekonštrukcie rozvodov tepla dôjde k výmene viac ako 11 kilometrov potrubia. Doteraz vymenili 2,4 kilometra. Na webstránke mesta o tom informuje Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.



Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi, ktorým je firma GreMi Klima, s.r.o., pobočka Brno sa uskutočnilo v polovici februára.



"Aktuálne prebiehajú pomocné práce, napríklad vytýčenie trás a odstránenie porastov v ochrannom pásme rozvodov. Na základe žiadosti GreMi Klima vydalo mesto Humenné súhlas na výrub drevín. Spolu bude vyrúbaných 55 kusov stromov, prevažne borovica, smrek, breza, jedľa, lipa a javor. V závislosti od skutočnosti uložila samospráva žiadateľovi náhradnú výsadbu mladých stromov, ktoré budú mať výšku minimálne 200 centimetrov," uviedol Škuba s tým, že výsadba sa uskutoční na pozemkoch mesta do októbra 2024. Vysadených bude 110 kusov rôznych drevín.



Ako povedal, výrub drevín sa spravidla vykonáva v období od začiatku októbra do konca februára, najneskôr do konca marca. "Vzhľadom na verejný záujem - zásobovanie obyvateľov mesta teplom a teplou vodou - je uskutočnenie výrubu nevyhnutné aj mimo vyhláškou a odborným stanoviskom odporúčanom termíne. Pri všetkých výruboch drevín v termíne od 1. marca do 30. septembra žiadateľ zabezpečí obhliadku drevín zamestnancom Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. Až po jej vykonaní a písomnom súhlase zamestnanca ŠOP SR je možné uskutočniť výrub vo vegetačnom období," vysvetlil Škuba.



Rekonštrukčné práce na rozvodoch tepla budú postupne prebiehať od železničného mosta na Sídlisku III až po budovu Chemkostavu. K hlavnej trase sa rátajú aj odbočky k veľkým výmenníkovým staniciam.



"Pracovná činnosť bude prebiehať v období rokov 2024 a 2025, mimo vykurovacieho obdobia, aby nebola výrazne obmedzená vykurovacia dodávka. Prvé výkopové práce sú naplánované na 2. apríla 2024," dodal Škuba.