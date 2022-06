Pre rekonštrukciu budú v Košiciach štyri linky MHD premávať zadarmo

Košice 16. júna (TASRE) - Cestujúci košickou MHD budú mať od 1. júla nárok na bezplatnú električkovú dopravu do a z mestskej časti Nad jazerom. Týkať sa to bude liniek 1, 3, 9 a R2 do ukončenia rekonštrukcie Slaneckej cesty, respektíve do 31. augusta 2023. Cestujúci si stopercentnú zľavu budú musieť vopred uplatniť u Dopravného podniku mesta Košice (DPMK). Na svojom štvrtkovom rokovaní to schválilo mestské zastupiteľstvo (MsZ).



Mesto chcelo pôvodne zaviesť bezplatnú dopravu len v úseku Važecká - Most VSS. Rokovanie o tom MsZ v marci prerušilo. Napokon odobrilo pozmeňujúci návrh na rozšírenie MHD zadarmo. Mestská poslankyňa a zároveň starostka MČ Lenka Kovačevičová argumentovala tým, že Slaneckou cestou prejde denne okolo 28.000 áut, pričom motoristi majú pre rekonštrukciu k dispozícii len dva jazdné pruhy. Podľa jej slov dochádza presmerovaním dopravy k záťaži vnútrosídliskových komunikácií. V nasledujúcich mesiacoch pre práce očakáva ešte väčší nápor.



Podľa jej slov zostane ďalších 60 spojov MHD v Košiciach naďalej spoplatnených. Bezplatnú dopravu štyroch liniek na celých svojich trasách, bez ohľadu na miesto trvalého bydliska, považuje za motiváciu pre cestujúcich. "Je to dobrým podkladom na to, že mesto bude mať fantastickú databázu, analýzu toho, ako takéto rozhodnutie vplýva a motivuje ľudí. Lebo z hľadiska budúcnosti by sme mali robiť všetko preto, aby motoristi – občania využívali MHD," uviedla pre TASR.



Primátor Jaroslav Polaček štvrtkové rozhodnutie MsZ v súvislosti s dosahom na verejné financie nepovažuje za najšťastnejšie. "Na jednej strane to má ratio, na druhej sú tam pochybnosti, čo to vlastne bude stáť. Možno to bude základ budúceho cestovania zadarmo, ale musíme byť veľmi pozorní. Budem si nechávať každý mesiac predkladať náklady - zmeny v tržbách, aby sme dokázali identifikovať a povedať si, či sme schopní takéto niečo financovať," reagoval pre TASR.



Predseda Predstavenstva DPMK a riaditeľ magistrátu Marcel Čop avizoval, že dôjde k stratám. Pripomenul, že DPMK bude už bez toho potrebné dofinancovať sumou osem až 11 miliónov eur. "Poskytovať v tomto stave dopravu zadarmo je nad možnosti mesta," uviedol s tým, že to ohrozuje mestský rozpočet aj hospodárenie DPMK.



Niektorí poslanci považujú zavedenie uvedenej bezplatnej dopravy za populistické. Upozorňovali, že v súvislosti s inými rekonštrukciami by mohlo ísť o precedens. Podľa poslanca Jozefa Filipka, ktorý je zároveň v Dozornej rade DPMK, zavedenie bezplatnej dopravy na uvedených štyroch linkách spôsobí vzhľadom na sieť električiek to, že zadarmo budú takmer všetky trasy.