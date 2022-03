Pre rekonštrukciu Slaneckej cesty v Košiciach sa začnú obmedzenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR Roman Hanc

Košice 10. marca (TASR) - V rámci rekonštrukcie Slaneckej cesty v Košiciach sa budúci pondelok (14. 3.) naplno rozbehnú stavebné práce, čo si vyžiada viaceré dopravné obmedzenia. Premávka na ceste sa zúži do jazdných pruhov bližšie k električkovej trati, rýchlosť vozidiel bude znížená na 30 kilometrov za hodinu. Informovalo o tom vo štvrtok vedenie mesta.Predpokladaný termín ukončenia prác na západnej časti vozovky zahŕňajúci dva jazdné pruhy je koniec tohto roka. Následne bude doprava presmerovaná na novovybudované jazdné pruhy a začne sa s rekonštrukciou východnej časti Slaneckej cesty. Súbežne sa budú vykonávať práce na výstavbe cyklistického chodníka, chodníka pre peších, jednotlivých križovatkách a autobusových zastávkach. "," povedal primátor mesta Jaroslav Polaček.Projekt rekonštrukcie a modernizácie frekventovanej cesty realizuje od jesene minulého roka na 2400 metrov dlhom úseku spoločnosť Doprastav, ktorá zvíťazila vo verejnom obstarávaní s cenou 11,9 milióna eur s DPH. V pondelok začína s frézovaním asfaltu. Zhotoviteľ plánuje počas pracovných dní realizovať stavebné práce medzi 6.00 až 18.00 h a počas sobôt do 13.00 h. Do Veľkej noci sa obmedzí stavebný ruch počas pracovných dní na čas od 7.00 do 17.00 h. Počas nedieľ a štátnych sviatkov sa na stavbe nebude pracovať.," konštatoval Polaček. Primátor ďalej informoval, že mesto pripravilo pre obyvateľov mestskej časti (MČ) Nad jazerom informačný leták a spustilo aj špecializovanú webstránku slanecka.kosice.sk s potrebnými informáciami vrátane harmonogramu prác. Pribudnú tam aj on-line kamery s aktuálnou situáciou na ceste. Občania môžu využiť aj kontaktný formulár so svojimi postrehmi, prípadne kritickými podnetmi.Podľa dopravného projektanta Pavla Titla je rozšírenie Slaneckej cesty z pohľadu dočasného dopravného značenia najnáročnejší projekt v histórii mesta. Rekonštrukcia si vyžiada osadenie stoviek zvislých dopravných značiek a kilometre vodorovných žltých čiar. V rámci obmedzení na všetkých križovatkách s výnimkou tej svetelnej na ulici Napájadlá bude na celej Slaneckej ceste platiť zákaz odbočenia doľava.," konštatovala starostka MČ Nad jazerom Lenka Kovačevičová.