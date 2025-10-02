< sekcia Regióny
Pre rekonštrukciu sú dve expozície múzea v Kremnici dočasne zatvorené
Autor TASR
Kremnica 2. októbra (TASR) - Dve expozície NBS - Múzea mincí a medailí v Kremnici sú z dôvodu úprav priestorov dočasne zatvorené. Do konca novembra sa návštevníci nedostanú do Meštianskeho domu s dlhodobou výstavou streleckých terčov a galérie. Informoval o tom Peter Majer, vedúci oddelenia komunikácie Národnej banky Slovenska (NBS), ktorá múzeum spravuje.
„Na druhom poschodí vytvoríme priame prepojenie medzi dlhodobou výstavou streleckých terčov v Meštianskom dome a galériou,“ priblížil riaditeľ múzea Branislav Panis. Doteraz boli tieto objekty oddelené, do každého sa vstupovalo zvlášť a vchod do galérie sa hľadal ťažšie.
Múzeum avizuje, že po prepojení bude pohyb medzi expozíciami jednoduchý a intuitívny, návštevníci prejdú z jednej časti do druhej na pár krokov, bez blúdenia a bez zbytočných obchádzok. Zlepší sa tým aj samotná prevádzka a plynulosť prehliadok. Obe expozície by mali byť pre návštevníkov opäť prístupné od 1. decembra.
