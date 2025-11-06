< sekcia Regióny
Pre rekonštrukciu ulice v Prešove budú platiť zmeny v MHD
Premávka bude vedená v protismere a zúžená na jeden jazdný pruh.
Autor TASR
Prešov 6. novembra (TASR) - Pre rekonštrukciu vozovky na ulici Arm. generála Svobodu v Prešove, ktorá sa začne v sobotu (8. 11.) o 5.00 h a potrvá do nedele (9. 11.) do 5.00 h, budú platiť zmeny v premávke mestskej hromadnej dopravy (MHD). TASR o tom informoval hovorca Dopravného podniku mesta Prešov Vladimír Tomek.
Ako uviedol, zastávka Jurkovičova (smer Sibírska) nebude obsluhovaná, náhradná zastávka bude Karpatská. Zastávka Jurkovičova (smer Šváby) bude obsluhovaná bez zmeny.
Premávka bude podľa Tomeka vedená v protismere a zúžená na jeden jazdný pruh.
Ako uviedol, zastávka Jurkovičova (smer Sibírska) nebude obsluhovaná, náhradná zastávka bude Karpatská. Zastávka Jurkovičova (smer Šváby) bude obsluhovaná bez zmeny.
Premávka bude podľa Tomeka vedená v protismere a zúžená na jeden jazdný pruh.