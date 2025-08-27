Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pre rekonštrukciu uzavrú cestu k urgentnému príjmu vo Svidníku

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Počas dňa budú na križovatke prítomní pracovníci údržby, ktorí usmernia dopravu a pomôžu imobilným pacientom.

Autor TASR
Svidník 27. augusta (TASR) - Nemocnica Penta Hospitals Svidník zrealizuje rekonštrukciu parkoviska a prístupovej komunikácie k urgentnému príjmu, vrátane odstavnej plochy. V termíne od 1. do 15. septembra budú preto uzavreté. Vjazd bude povolený len pre IZS/sanitky a zásobovanie na nevyhnutnú dobu. Nemocnica o tom informuje na sociálnej sieti.

„Pre pacientov a návštevníkov bude vyčlenené náhradné parkovanie pod hlavným vstupom (za poliklinikou, pod vstupom do nemocnice, pri fontáne - lôžková časť). ZŤP pacienti a sanitky Dopravnej zdravotnej služby (DZS) budú mať vyhradené parkovacie miesta pod budovou riaditeľstva. Pacienti s pohybovým obmedzením môžu využiť vstup pri psychiatrickej liečebni,“ uvádza nemocnica.

Počas dňa budú na križovatke prítomní pracovníci údržby, ktorí usmernia dopravu a pomôžu imobilným pacientom.

Nemocnica prosí verejnosť o rešpektovanie dočasných obmedzení.
