Pre rekonštrukciu zastávok v Košiciach zriadili dočasné stanovištia
Autor TASR
Košice 13. apríla (TASR) - Mesto Košice pokračuje v rekonštrukcii autobusových zastávok. Ako avizovalo na sociálnej sieti, v tejto súvislosti budú zastávky Poliklinika KVP a Miestny úrad KVP v smere na Starozagorskú od pondelkového rána uzavreté. Autobusy MHD budú zastavovať na dočasných stanovištiach. Zmeny sa týkajú liniek 19, 34, 36, 54, 55, 71, N6 a RA4.
V prípade zastávky Poliklinika KVP v smere na Starozagorskú budú autobusy zastavovať približne 100 metrov za pôvodnou zastávkou v smere jazdy. Čo sa týka zastávky Miestny úrad KVP v rovnakom smere, posunutá bude približne o 30 metrov za pôvodnou zastávkou.
Stavebné práce sú súčasťou projektu tretej etapy modernizácie zastávok verejnej dopravy a informačných systémov. „Modernizácia zastávok bude zahŕňať stavebné úpravy zastávkového pruhu (niky), nástupnej plochy z betónovej dlažby s prvkami pre nevidiacich. Zastávky sa doplnia o označník s informačnou tabuľou, lavičky a odpadkové koše. Prístrešky s lavičkami sa dočasne demontovali a po ukončení prác sa vrátia na miesto,“ uvádza mesto s tým, že za 1,4 milióna eur s DPH bude zmodernizovaných celkovo 13 zastávok na území mestských častí Dargovských hrdinov, Sídlisko KVP, Juh, Západ a Staré Mesto. Aktuálne prebiehajú práce na zastávkach Poliklinika Východ, Mlynská bašta a Vodná.
