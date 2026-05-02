< sekcia Regióny
Pre rodiny, ktoré žijú s autizmom, je každý deň výstupom na kopec
Výber horského prostredia a výstup na vrch Zvolen symbolizoval prekážky, ktoré rodiny denne prekonávajú, ale i víťazstvá a krásne výhľady, ktoré život prináša.
Autor TASR
Banská Bystrica 2. mája (TASR) - Stovky ľudí a rodín, ktoré žijú s autizmom, sa v poslednú aprílovú sobotu (25. 4.) stretli na prvom celoslovenskom podujatí na Donovaloch Kroky porozumenia, ktoré zorganizovala Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA). V mesiaci povedomia o autizme sa vydali na túru, aby poukázali na to, že život s autizmom je často strmá cesta v neznámom teréne. Výber horského prostredia a výstup na vrch Zvolen symbolizoval prekážky, ktoré rodiny denne prekonávajú, ale i víťazstvá a krásne výhľady, ktoré život prináša.
„Pre rodiny s autizmom je každý deň výstupom na kopec. Kroky porozumenia vytvorili priestor na nadviazanie priateľstiev, výmenu informácií a zároveň vyslali jasný signál spoločnosti, že sme tu, je nás veľa a naše potreby musia byť vypočuté. Cieľom bolo spojiť rodiny s autizmom, búrať mýty a upozorniť na diagnostiku, vzdelávanie, zamestnanie a sociálnu podporu týchto znevýhodnených ľudí,“ vysvetlila pre TASR Petra Gordíková z pobočky SPOSA v Prievidzi.
Banskobystrickú SPOSA BB vedie od roku 2013 Mária Helexová. Funguje od roku 2001 a založili ju rodičia autistických detí najmä preto, lebo neboli príležitosti na vzdelávanie. Zakladateľom a prvým predsedom sa stal Martin Golema. V školskom roku 2002/2003 sa dostavil úspech, v Banskej Bystrici vznikla prvá trieda pre deti s autizmom v rámci základnej školy.
Keď Helexová prebrala vedenie SPOSA BB, jej autistický syn mal desať rokov a sama si musela prejsť mnohými problémami. Dnes SPOSA BB pomáha zorientovať rodičov, ktorí sa dozvedia diagnózu svojich detí, vedia im poradiť, prepojiť ich s odborníkmi a ponúknuť akúsi sieť pomoci, aká je u nás aktuálne možná, ale stále nie dostatočná. SPOSA BB je pre rodičov akousi prvou zastávkou, kam nasmerujú svoje kroky.
„Dnes má môj syn 22 rokov, takže už mám niečo ‚odkráčané‘ aj s desiatkami rodín s deťmi rôzneho typu autizmu i v kombinácii s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami. Dnes už majú rodičia kam prísť, kde dostanú radu a pomoc. Spočiatku však mnohí majú v sebe akýsi blok. Hanbia sa a vyhýbajú sa niekam ísť, kde dostanú základné poradenstvo. Je veľmi dôležité, aby začali pracovať sami so sebou a s deťmi,“ konštatovala Helexová.
SPOSA BB v roku 2008 na Hornej ulici v Banskej Bystrici vybudovala neformálny multifunkčný priestor pre rodiny s deťmi a dospelých. „Robíme tam rôznorodé aktivity. Pravidelne funguje štvrtková klubovňa, kde rodičia od 14.00 do 19.00 h môžu nechať deti a ísť preč. Spolu s dobrovoľníkmi sa im venujeme. Deti socializujeme, vytvárame zdravé sociálne vzťahy a učíme ich, ako fungovať medzi kamarátmi. Niekedy je to dlhodobá cesta, ale veľmi dôležitá,“ priblížila Helexová.
„Utorkové zručnosti pre život sú skôr pre starších autistov, kde ich vedieme k bežným zručnostiam do života, komunikácii, orientácii v priestore, finančnej gramotnosti, všetkému, čo ich bežní vrstovníci ovládajú, ale oni sa to musia učiť a trénovať,“ doplnila predsedníčka SPOSA BB.
Medzi ďalšie aktivity patrí muzikoterapia či psychoterapia už aj pre rodičov, ktorí potrebujú podporu. Všetko je však závislé od financií, ktoré sa im podarí získať na svoje aktivity.
„Pre rodiny s autizmom je každý deň výstupom na kopec. Kroky porozumenia vytvorili priestor na nadviazanie priateľstiev, výmenu informácií a zároveň vyslali jasný signál spoločnosti, že sme tu, je nás veľa a naše potreby musia byť vypočuté. Cieľom bolo spojiť rodiny s autizmom, búrať mýty a upozorniť na diagnostiku, vzdelávanie, zamestnanie a sociálnu podporu týchto znevýhodnených ľudí,“ vysvetlila pre TASR Petra Gordíková z pobočky SPOSA v Prievidzi.
Banskobystrickú SPOSA BB vedie od roku 2013 Mária Helexová. Funguje od roku 2001 a založili ju rodičia autistických detí najmä preto, lebo neboli príležitosti na vzdelávanie. Zakladateľom a prvým predsedom sa stal Martin Golema. V školskom roku 2002/2003 sa dostavil úspech, v Banskej Bystrici vznikla prvá trieda pre deti s autizmom v rámci základnej školy.
Keď Helexová prebrala vedenie SPOSA BB, jej autistický syn mal desať rokov a sama si musela prejsť mnohými problémami. Dnes SPOSA BB pomáha zorientovať rodičov, ktorí sa dozvedia diagnózu svojich detí, vedia im poradiť, prepojiť ich s odborníkmi a ponúknuť akúsi sieť pomoci, aká je u nás aktuálne možná, ale stále nie dostatočná. SPOSA BB je pre rodičov akousi prvou zastávkou, kam nasmerujú svoje kroky.
„Dnes má môj syn 22 rokov, takže už mám niečo ‚odkráčané‘ aj s desiatkami rodín s deťmi rôzneho typu autizmu i v kombinácii s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami. Dnes už majú rodičia kam prísť, kde dostanú radu a pomoc. Spočiatku však mnohí majú v sebe akýsi blok. Hanbia sa a vyhýbajú sa niekam ísť, kde dostanú základné poradenstvo. Je veľmi dôležité, aby začali pracovať sami so sebou a s deťmi,“ konštatovala Helexová.
SPOSA BB v roku 2008 na Hornej ulici v Banskej Bystrici vybudovala neformálny multifunkčný priestor pre rodiny s deťmi a dospelých. „Robíme tam rôznorodé aktivity. Pravidelne funguje štvrtková klubovňa, kde rodičia od 14.00 do 19.00 h môžu nechať deti a ísť preč. Spolu s dobrovoľníkmi sa im venujeme. Deti socializujeme, vytvárame zdravé sociálne vzťahy a učíme ich, ako fungovať medzi kamarátmi. Niekedy je to dlhodobá cesta, ale veľmi dôležitá,“ priblížila Helexová.
„Utorkové zručnosti pre život sú skôr pre starších autistov, kde ich vedieme k bežným zručnostiam do života, komunikácii, orientácii v priestore, finančnej gramotnosti, všetkému, čo ich bežní vrstovníci ovládajú, ale oni sa to musia učiť a trénovať,“ doplnila predsedníčka SPOSA BB.
Medzi ďalšie aktivity patrí muzikoterapia či psychoterapia už aj pre rodičov, ktorí potrebujú podporu. Všetko je však závislé od financií, ktoré sa im podarí získať na svoje aktivity.