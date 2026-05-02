Pre rodiny, ktoré žijú s autizmom, je každý deň výstupom na kopec

Historicky prvé celoslovenské turistické stretnutie rodín s autizmom, odborníkov a širokej verejnosti. Hlavnou myšlienkou bolo „kráčať v topánkach toho druhého“ a búrať predsudky prostredníctvom spoločného zážitku v prírode. Hlavným symbolom kampane sa stala topánka, ktorá vyjadruje náročnú cestu a odhodlanie rodín s autizmom. Mnohí účastníci si navliekli do svojich topánok modré šnúrky, aby tým vyjadrili solidaritu s ľuďmi na spektre a ich rodinami. Na pochode sa zúčastnilo viac ako 500 ľudí, ktorí si mohli vybrať medzi náročnejším výstupom na vrch Zvolen alebo ľahšou trasou okolo Hrubého vrchu. Na snímke skupina ľudí v tričkách s nápisom „Kráčam s tebou“, čo priamo odkazuje na kampaň za porozumenie autizmu v sobotu 25. apríla 2026 na Donovaloch. Foto: TASR – Ján Krošlák

Výber horského prostredia a výstup na vrch Zvolen symbolizoval prekážky, ktoré rodiny denne prekonávajú, ale i víťazstvá a krásne výhľady, ktoré život prináša.

Banská Bystrica 2. mája (TASR) - Stovky ľudí a rodín, ktoré žijú s autizmom, sa v poslednú aprílovú sobotu (25. 4.) stretli na prvom celoslovenskom podujatí na Donovaloch Kroky porozumenia, ktoré zorganizovala Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA). V mesiaci povedomia o autizme sa vydali na túru, aby poukázali na to, že život s autizmom je často strmá cesta v neznámom teréne. Výber horského prostredia a výstup na vrch Zvolen symbolizoval prekážky, ktoré rodiny denne prekonávajú, ale i víťazstvá a krásne výhľady, ktoré život prináša.

„Pre rodiny s autizmom je každý deň výstupom na kopec. Kroky porozumenia vytvorili priestor na nadviazanie priateľstiev, výmenu informácií a zároveň vyslali jasný signál spoločnosti, že sme tu, je nás veľa a naše potreby musia byť vypočuté. Cieľom bolo spojiť rodiny s autizmom, búrať mýty a upozorniť na diagnostiku, vzdelávanie, zamestnanie a sociálnu podporu týchto znevýhodnených ľudí,“ vysvetlila pre TASR Petra Gordíková z pobočky SPOSA v Prievidzi.

Banskobystrickú SPOSA BB vedie od roku 2013 Mária Helexová. Funguje od roku 2001 a založili ju rodičia autistických detí najmä preto, lebo neboli príležitosti na vzdelávanie. Zakladateľom a prvým predsedom sa stal Martin Golema. V školskom roku 2002/2003 sa dostavil úspech, v Banskej Bystrici vznikla prvá trieda pre deti s autizmom v rámci základnej školy.

Keď Helexová prebrala vedenie SPOSA BB, jej autistický syn mal desať rokov a sama si musela prejsť mnohými problémami. Dnes SPOSA BB pomáha zorientovať rodičov, ktorí sa dozvedia diagnózu svojich detí, vedia im poradiť, prepojiť ich s odborníkmi a ponúknuť akúsi sieť pomoci, aká je u nás aktuálne možná, ale stále nie dostatočná. SPOSA BB je pre rodičov akousi prvou zastávkou, kam nasmerujú svoje kroky.
Na snímke účastníčka si navlieka symbolickú modrú šnúrku pred štartom pochodu „Kroky porozumenia" na Donovaloch v sobotu 25. apríla 2026.
„Dnes má môj syn 22 rokov, takže už mám niečo ‚odkráčané‘ aj s desiatkami rodín s deťmi rôzneho typu autizmu i v kombinácii s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami. Dnes už majú rodičia kam prísť, kde dostanú radu a pomoc. Spočiatku však mnohí majú v sebe akýsi blok. Hanbia sa a vyhýbajú sa niekam ísť, kde dostanú základné poradenstvo. Je veľmi dôležité, aby začali pracovať sami so sebou a s deťmi,“ konštatovala Helexová.

SPOSA BB v roku 2008 na Hornej ulici v Banskej Bystrici vybudovala neformálny multifunkčný priestor pre rodiny s deťmi a dospelých. „Robíme tam rôznorodé aktivity. Pravidelne funguje štvrtková klubovňa, kde rodičia od 14.00 do 19.00 h môžu nechať deti a ísť preč. Spolu s dobrovoľníkmi sa im venujeme. Deti socializujeme, vytvárame zdravé sociálne vzťahy a učíme ich, ako fungovať medzi kamarátmi. Niekedy je to dlhodobá cesta, ale veľmi dôležitá,“ priblížila Helexová.
Na snímke Mária Štubňová, predsedníčka SPOSA (Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom), ktorá bola hlavnou iniciátorkou a tvárou celého podujatia na Donovaloch.
„Utorkové zručnosti pre život sú skôr pre starších autistov, kde ich vedieme k bežným zručnostiam do života, komunikácii, orientácii v priestore, finančnej gramotnosti, všetkému, čo ich bežní vrstovníci ovládajú, ale oni sa to musia učiť a trénovať,“ doplnila predsedníčka SPOSA BB.

Medzi ďalšie aktivity patrí muzikoterapia či psychoterapia už aj pre rodičov, ktorí potrebujú podporu. Všetko je však závislé od financií, ktoré sa im podarí získať na svoje aktivity.
Neprehliadnite

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA