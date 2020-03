Pre rozšírenie nákazy koronavírusu zasadal v Poprade krízový štáb

Poprad 12. marca (TASR) - V súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu zasadal vo štvrtok krízový štáb v Poprade, ktorý zvolal primátor Anton Danko. Vedenie mesta prijalo viaceré opatrenia. „Samospráva zatvára základné školy od 13. marca, ktoré sú v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Materské školy a detské jasle budú zatvorené od 16. marca na 14 dní,“ uviedla hovorkyňa mesta Jarka Hlaváčová.



Mestský úrad bude podľa hovorkyne naďalej pracovať v obmedzenom režime. V plnom rozsahu budú k dispozícii pracoviská, akými sú podateľňa, evidencia obyvateľstva, matrika, pokladňa a mestská polícia. Radnica žiada občanov, aby do spomínaných pracovísk prichádzali iba v nevyhnutných prípadoch a za podmienky, že sú úplne zdraví a nepociťujú žiadne príznaky ochorenia. V prípade potreby služieb môžu občania úrad kontaktovať telefonicky alebo cez e-mailovú adresu.



Centrum sociálnych služieb bude podľa samosprávy tiež fungovať v obmedzených podmienkach. Zariadenie pre seniorov na ulici Komenského a na ulici Okružnej a zariadenie opatrovateľskej služby zrušilo bohoslužby a nariadilo klientom zákaz zhromažďovania sa. Stravovanie bude prebiehať v izbách a nie v jedálňach. Nákupy budú zabezpečené personálom. Denný stacionár na Francisciho ulici je od 13. marca uzatvorený až do odvolania.



„Jedáleň na Komenského a na Baníckej ulici nebude od 13. marca zabezpečovať stravovanie pre verejnosť. Stravníkom mestskej časti Kvetnica bude strava zabezpečená, keďže ide o špecifickú lokalitu. Ľuďom s vážnym zdravotným a sociálnym obmedzením sa bude strava rozvážať,“ dopĺňa samospráva.



Na základe nariadenia vlády SR a po zasadnutí krízového štábu platí od 10. marca zákaz usporadúvať kultúrne, športové a verejné podujatia. Dom kultúry mesta Poprad pre bezpečnosť svojich divákov pozastavuje činnosť na dočasné obdobie do 31. marca. Pre verejnosť je až do odvolania uzatvorený aj mestský útulok a štvrtok (12. 3.) skončila prevádzka zimného štadióna v sezóne 2019/2020 z dôvodu šírenia nového koronavírusu.