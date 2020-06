Pre silné búrky mali hasiči na východe SR viacero výjazdov

Košice/Prešov 13. júna (TASR) – Východ Slovenska zasiahli v noci z piatka (12. 6.) na sobotu silné búrky. Hasiči v Košickom a Prešovskom kraji mali počas noci viacero výjazdov, väčšinou pre popadané stromy. Východoslovenská distribučná (VSD) v súvislosti s počasím zaznamenala počas noci viaceré výpadky elektriny a momentálne ešte stále pracujú na odstránení porúch.



Podľa Operačného strediska Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove mali hasiči prvý výjazd v piatok okolo 23.30 v Humennom, od tej doby tam zaznamenali tri výjazdy pre popadané stromy a strhnutú strechu. „V obci Hanušovce v okrese Vranov nad Topľou bol dokonca zaplavený rodinný dom. V Prešove okrem popadaných stromov boli Pod Kalváriou upchaté kanalizačné vpuste a voda stála na uliciach, keďže kanály nestíhali odčerpávať vodu,“ uvádza operačné stredisko.



V Košickom kraji zasahovali hasiči počas noci do 7.00 h rána 13-krát pre popadané stromy, z toho v Košiciach päťkrát. Ako ďalej informuje Operačné stredisko HaZZ v Košiciach, v sobotu od 7.00 h majú hasiči ďalšie štyri výjazdy pre popadané stromy.



Poruchová linka VSD pre TASR potvrdila, že približne 80 obcí na východnom Slovensku malo počas noci výpadok elektriny, či už krátkodobý alebo dlhší. „Momentálne pracujeme na odstraňovaní porúch na vedení vysokého napätia. Bez elektriny je časť mesta Humenné, potom pracujeme na odstraňovaní druhej poruchy, a to v časti Prešov, mestských častiach Sekčov, Šalgovík, ďalej sú to Ľubotice a Nižná Šebastová,“ priblížila VSD.