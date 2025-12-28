< sekcia Regióny
Pre silný vietor HZS neodporúča pohyb na horách
Pre zlé poveternostné podmienky sú aktuálne uzatvorené aj lyžiarske strediská v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese.
Autor TASR
Vysoké Tatry 28. decembra (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) neodporúča pre silný vietor pohyb na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na nedeľu výstrahu 3. stupňa. Tá platí až do večera.
„Silný vietor na horách môže spôsobiť rôzne úrazy, ktoré vzniknú pádom, taktiež po zasiahnutí poletujúcimi objektami, v pásme lesa po zasiahnutí zlomenou vetvou stromu alebo padaním stromov,“ upozorňuje HZS na svojej stránke. V dôsledku zvíreného snehu hrozí podľa horských záchranárov aj riziko poranenia očí, či poškodenie pokožky, v snehových závejoch zase fyzické vyčerpanie, ktoré môže následne vyvolať podchladenie. HZS preto neodporúča akékoľvek aktivity vo vysokohorskom teréne.
SHMÚ informoval, že v okrese Poprad sa na horách v polohách približne nad 1800 metrov nad morom miestami očakáva výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 45 - 50 metrov za sekundu, čo je mohutná víchrica až orkán. Predpokladaná rýchlosť vetra je podľa meteorológov v danej ročnej dobe a oblasti extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Výstraha 3. stupňa platí až do 20.00 h.
Pre zlé poveternostné podmienky sú aktuálne uzatvorené aj lyžiarske strediská v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese. Vietor tiež skomplikoval dopravu na Tatranskej elektrickej železnici a stovky domácností na východe Slovenska sú v tejto súvislosti stále bez elektriny.
