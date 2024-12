Pre silvestrovské oslavy budú v Prešove platiť dopravné obmedzenia

Prešov 30. decembra (TASR) - V súvislosti so silvestrovskými oslavami a s vítaním nového roka budú v utorok (31. 12.) a stredu (1. 1.) platiť v Prešove dopravné obmedzenia. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Hlavná ulica bude v utorok uzavretá pre dopravu dvakrát, a to od 9.00 h do 11.00 h, teda počas podujatia Silvestrovský beh, a následne počas silvestrovských osláv v centre mesta od 22.30 h do stredy do 2.00 h.



"Linky mestskej hromadnej dopravy (MHD) budú počas uzáver odklonené na základnú obchádzkovú trasu cez Okružnú a Floriánovu ulicu. Na obchádzkovej trase obslúžia zastávky MHD Poliklinika - nástupisko na Remscheidskej ulici, Floriánova a Okružná. Zastávky Trojica, Na Hlavnej a Divadlo Jonáša Záborského nebudú obsluhované," uviedla Šitárová.



Z prevádzkových dôvodov budú v utorok postupne vypnuté automaty na cestovné lístky. Cestujúci si jednorazové cestovné lístky môžu zakúpiť v predstihu, prípadne prostredníctvom SMS. Automaty budú do prevádzky opätovne spustené v stredu dopoludnia.



"Na Silvestra budú linky MHD premávať podľa cestovného poriadku platného pre sobotu. V stredu bude MHD v Prešove premávať podľa cestovného poriadku platného pre nedeľu," dodala Šitárová.