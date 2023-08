V Prešove sa budú konať majstrovstvá, môže dôjsť k zhusteniu premávky

Prešov 15. augusta (TASR) - V Prešove môže v stredu (16. 8.) dôjsť k miernemu zhusteniu premávky. Dôvodom sú Majstrovstvá sveta veteránov v orientačnom behu (World Masters Orienteering Championships) 2023, ktoré sa od 12. do 18. augusta konajú v Košickom a Prešovskom kraji. Na akciu je prihlásených vyše 3000 účastníkov z celého sveta. Na webstránke mesta Prešov o tom informuje jeho hovorkyňa Terézia Rácová.



"V stredu v čase 7.15 h až 16.30 h budú dopravné obmedzenia v obci Kokošovce a pri vodnej nádrži Sigord. V obci a v okolí rekreačného strediska Zelený breh bude obmedzená rýchlosť na 30 kilometrov za hodinu, a to z dôvodu pohybu veľkého počtu chodcov," povedala Rácová.



V mieste odbočovania a prechodu chodcov sa môžu podľa jej slov tvoriť kolóny a preto je potrebné v tomto úseku rátať aj so zdržaním. Parkovanie pre verejnosť na parkoviskách pri Zelenom brehu nebude možné.



"Približne tretina účastníkov využije vlastnú autobusovú dopravu, zvyšok príde osobnými autami. Z bezpečnostných dôvodov bude nutné na niektorých miestach znížiť rýchlosť a zvýšiť opatrnosť," doplnila Rácová.



Na viacerých miestach bude nainštalované dočasné dopravné značenie a doprava bude riadená dopravnou políciou za asistencie organizátorov.



"V tento deň, najmä v ranných a popoludňajších hodinách, môže zároveň dôjsť k miernemu zhusteniu premávky aj v meste Prešov v súvislosti s presunom niektorých účastníkov podujatia. Výrazné obmedzenia by však obyvatelia pocítiť nemali," dodala Rácová.