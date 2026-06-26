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Pre stavbu mosta v Prešove platia dopravné obmedzenia
Od piatku je osadené dočasné dopravné značenie a dočasne sú zrušené parkovacie miesta na Francisciho ulici.
Autor TASR
Prešov 26. júna (TASR) - Pre realizáciu ďalšej etapy stavby mosta na Ulici Jána Pavla II. v Prešove je križovatka Škultétyho - 17. novembra úplne uzavretá. Dočasne sú zrušené parkovacie miesta na Francisciho, Záborského a Železničiarskej ulici. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Od piatku je osadené dočasné dopravné značenie a dočasne sú zrušené parkovacie miesta na Francisciho ulici, v úseku od križovatky so Železničiarskou ulicou po križovatku s Ulicou 17. novembra, tiež na Záborského ulici v celej dĺžke a na Železničiarskej ulici, v úseku od križovatky so Škultétyho ulicou po križovatkou s Francisciho ulicou.
Zároveň je na Záborského ulici, v úseku medzi ulicami Železničiarska a Pavlovičovo námestie, dočasná zmena smeru jednosmernej premávky - tento úsek ulice je jednosmerný od Železničiarskej ulice smerom na Pavlovičovo námestie.
Od piatku je osadené dočasné dopravné značenie a dočasne sú zrušené parkovacie miesta na Francisciho ulici, v úseku od križovatky so Železničiarskou ulicou po križovatku s Ulicou 17. novembra, tiež na Záborského ulici v celej dĺžke a na Železničiarskej ulici, v úseku od križovatky so Škultétyho ulicou po križovatkou s Francisciho ulicou.
Zároveň je na Záborského ulici, v úseku medzi ulicami Železničiarska a Pavlovičovo námestie, dočasná zmena smeru jednosmernej premávky - tento úsek ulice je jednosmerný od Železničiarskej ulice smerom na Pavlovičovo námestie.