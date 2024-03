Pre stavbu R2 cez víkend krátko uzavrú cestu III.triedy pri Valalikoch

Valaliky 1. marca (TASR) - Ku krátkodobým uzávierkam cesty tretej triedy medzi obcou Valaliky a košickou mestskou časťou Barca dôjde počas soboty a nedele (2.-3. marca) v časoch medzi 6.30 až 17.00 h. Predpokladaná doba zastavovania dopravy je od desať do 15 minút. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).



Dôvodom je kladenie nosníkov na moste ponad cestu III/3416 v súvislosti so stavbou úseku rýchlostnej cesty R2 Šaca - Košické Oľšany. "NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali dopravné predpisy, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne," uviedla spoločnosť.