MOTORISTI, POZOR: Cestu medzi Považskou Bystricou a Bytčou uzavrú

Považská Bystrica 1. mája (TASR) – Cestu II/507 medzi Považskou Bystricou a Bytčou od 15. mája úplne uzavrú. Dôvodom je výstavba cyklistického podjazdu popod most pri považskobystrickej mestskej časti Podvažie. Informovala o tom hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Lenka Kukučková.



Stavba 31-metrového podjazdu je podľa nej súčasťou výstavby úseku Vážskej cyklomagistrály z Považskej Bystrice po hranicu so Žilinským samosprávnym krajom. Práce si vyžiadajú úplnú uzávierku cesty od 15. mája do 5. júna.



"V čase realizácie prác môžu motoristi využiť obchádzkové trasy po cestách II/517, I/61 a I/10. V tejto súvislosti prosíme motoristov o opatrnosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a strpenie dopravných obmedzení na tejto trase. Ide o projekt, ktorý vo finále prepojí Trnavský, Trenčiansky a Žilinský samosprávny kraj a do regiónu prinesie viac možností trávenia voľného času a ekologickejší spôsob dochádzania do práce," doplnila Kukučková.