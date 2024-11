Pre stavebné práce bude časť Kapitulskej ulice v B. Bystrici uzavretá

Banská Bystrica 29. novembra (TASR) - Mesto Banská Bystrica využíva posledné na počasie priaznivé dni na realizáciu tretej etapy obnovy ciest zo získanej štátnej dotácie 300.000 eur. V piatok ráno začal zhotoviteľ s frézovaním Kapitulskej ulice od križovatky s ulicou J. Cikkera po hlavnú cestu I/66. Po ukončení frézovania bude Kapitulská ulica v tomto úseku od obeda uzatvorená pre akúkoľvek dopravu až do ukončenia stavebných prác. Vodičov na to upozorňuje radnica aj banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.



"Kladenie nových asfaltov chce zhotoviteľ zrealizovať do nedele 1. decembra do polnoci tak, aby bola táto ulica nasledujúci deň ráno opätovne sprejazdnená," informovali.



Ulice F. Švantnera, Národná, Kuzmányho a J. Cikkera sú prejazdné v oboch smeroch a nie je možné na nich parkovať. Kapitulská ulica v časti od Námestia SNP po križovatku s ulicou J. Cikkera bude prístupná a regulovaná povereným zamestnancom zhotoviteľa. Na obmedzenia upozorňuje aj prenosné dopravné značenie. Dočasne sa nedá dostať k Pamätníku SNP a ani na parkovisko pod Baštou.