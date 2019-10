Pre stavebné práce na moste uzavrú časť diaľnice D1

Bratislava/Prešov 25. októbra (TASR) – Z dôvodu betonáže mosta na novobudovanej diaľnici D1 Prešov, západ - Prešov, juh bude uzavretý vjazd a výjazd z Prešova na úseku D1 Svinia–Prešov. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová.



Výjazd z Prešova v smere na Poprad bude uzavretý od piatka 18.00 h do soboty (26. 10.) do 17.00 h. V sobotu v čase od 8.00 h do 17.00 h bude uzavretý vjazd do Prešova z diaľnice D1 a v nedeľu (27. 10.) v čase od 7.00 h do 17.00 h bude uzavretý výjazd z Prešova v smere na Poprad.



Premávka bude smerovaná na cestu prvej triedy I/18.