Pre stavebné práce využíva zvolenské divadlo dom kultúry

Zvolen 2. februára (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pokračuje s obnovu budovy Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene, pre stavebné práce tak divadlo na predstavenia využíva dom kultúry. TASR o tom informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Dodala, že rekonštrukcia zahŕňa výmenu okien a dverí, zateplenie dvorovej časti fasády, výmenu osvetlenia či vyregulovanie vykurovacieho systému. "Na energetickú obnovu, ktorá sa týka zníženia primárnej úspory energie viac ako 60 percent, získal kraj viac ako tri milióny eur v rámci výzvy z plánu obnovy," objasnila.



Ako ďalej uviedla, BBSK podpísal zmluvu so zhotoviteľom stavebných prác koncom minulého roka a ukončené by mali byť do konca júla. Predstavenia si diváci v súčasnosti môžu pozrieť v priestoroch Domu železničiarov s kapacitou 180 ľudí. DJGT tiež vo väčšom rozsahu využíva plánované výjazdové divadelné predstavenia.



Podľa hovorkyne prešlo DJGT rekonštrukciou v roku 2022, keď robili divadelné javisko. "Konkrétne to bola kompletná výmena prepadliska vrátane nákupu novej divadelnej techniky v celkovej výške viac ako 170.000 eur," spomenula.



Divadlo vo Zvolene pôsobí ako najväčšia kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a ako jeho jediné profesionálne činoherné divadlo. Prvá premiéra sa uskutočnila 28. augusta 1949 počas osláv piateho výročia Slovenského národného povstania. Išlo o inscenáciu hry Oleksandra Jevdokymovyča Kornijčuka s názvom Makar Dúbrava.



DJGT ponúka svetovú i slovenskú tvorbu. Výrazné zastúpenie majú žánrovo rôznorodé inscenácie - drámy, komédie, tragédie, tragikomédie, hry s pesničkami, historické tituly, súčasné hry aj inovatívne autorské tituly s osobitou výpoveďou.



Na pravidelných zájazdoch tiež predstavuje svoju tvorbu divákom ďalších miest i obcí a rovnako sa zúčastňuje na zahraničných zájazdoch a medzinárodných festivaloch. Je aj organizátorom najväčšieho a najstaršieho divadelného festivalu na Slovensku - Medzinárodného letného divadelného festivalu Zámocké hry zvolenské.