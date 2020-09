Pre strhnuté vedenie na trase pri Košiciach nepremávajú vlaky

Košice 21. septembra (TASR) – Na železničnej trati v úseku Košice – Kostoľany nad Hornádom došlo v pondelok po 15.00 h k strhnutiu trakčného vedenia. "Znamená to, že na trase Košice - Kostoľany nad Hornádom a späť aktuálne nepremáva žiaden vlak. Zabezpečujeme náhradnú autobusovú dopravu," informovala TASR hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová.



Obnovenie dopravy sa podľa nej predpokladá až okolo polnoci.



Už pred tým v pondelok v čase od 0.53 do 6.35 h došlo na danom úseku k prerušeniu železničnej dopravy. Stalo sa tak po tom, ako sa na výhybke v železničnej stanici Košice vykoľajil vozeň počas jazdy pracovného vlaku. Následne v úseku vlaky jazdili po jednej traťovej koľaji zníženou rýchlosťou desať kilometrov za hodinu. Druhá koľaj v úseku je totiž do 28. septembra v plánovanej výluke. Strhnuté vedenie napokon popoludní opäť vlakovú premávku zastavilo.