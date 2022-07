Pre ťažbu dreva uzavrú cestu medzi Považskou Bystricou a Púchovom

Považská Bystrica/Púchov 8. júla (TASR) – Počas najbližších troch víkendov sa motoristi cez deň z Púchova do Považskej Bystrice po ceste II/507 nedostanú. Informovalo o tom mesto Považská Bystrica na sociálnej sieti.



Termíny uzávery cesty medzi Udičou a Nimnicou sú 9. – 10., 16. - 17. a 23. – 24. júla vždy od 7.30 do 18.00 h. Dôvodom uzávery je ťažba dreva nad cestou a možnosť pádu stromov a skál na vozovku.



Cesta bude uzavretá v smere od Púchova v obci Nimnica, Kúpele oproti parkovisku a v smere od Považskej Bystrice v obci Udiča. Premávka bude počas úplnej uzávery cesty vedená po obchádzkových trasách v smere Púchov – Považská Bystrica na cestu I/49 Púchov, Dolné Kočkovce, Beluša, a na cestu I/49A Púchov, križovatka R6, zjazd na I/61 Beluša, Visolaje, Považská Bystrica. V smere Udiča – Považská Bystrica – Púchov z ciest II/507 a II/517 po ceste I/61 Považská Bystrica, Visolaje, Beluša, križovatka s R6 po ceste I/49A do Púchova.