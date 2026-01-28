< sekcia Regióny
Systém PAAS po technickej chybe opäť funguje, kontroly obnovili
Mesto Bratislava v stredu doobeda informovalo o technickej chybe v systéme PAAS.
Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - Bratislava 28. januára (TASR) - Systém Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS) po technickej chybe opäť funguje. Kontrolu parkovacích lístkov v zónach PAAS od 12.00 h obnovili. Informuje o tom hlavné mesto na sociálnej sieti.
„Úhrada parkovného v zónach PAAS je opäť funkčná, kontroly budú obnovené od 12.00,“ odkazuje bratislavský magistrát.
Mesto Bratislava v stredu doobeda informovalo o technickej chybe v systéme PAAS, ktorá spôsobila nemožnosť úhrady parkovného. Kontrola parkovacích lístkov tak bola dočasne pozastavená.
