< sekcia Regióny
Pre technický stav uzavrú skatepark v Snine, opravy zaberú dva týždne
Predpokladaná dĺžka realizácie prác sú približne dva týždne, počas ktorých bude skatepark pre verejnosť dočasne uzavretý.
Autor TASR
Snina 4. marca (TASR) - V Snine sa začínajú realizovať udržiavacie práce v mestskom skateparku. Dôvodom je nevyhovujúci technický stav niektorých vnútorných konštrukčných prvkov, ktoré si vyžadujú opravu. Ako informovala samospráva, cieľom je predísť možným úrazom a zabezpečiť bezpečné využívanie športoviska.
Predpokladaná dĺžka realizácie prác sú približne dva týždne, počas ktorých bude skatepark pre verejnosť dočasne uzavretý. Zhotoviteľom prác je spoločnosť Klampo MM.
Samospráva zároveň pripravuje aj dlhodobejšie riešenie. Mesto má spracovanú štúdiu nového skateparku zo železobetónovej konštrukcie, ktorá by predstavovala modernejšie a trvácnejšie riešenie. Keďže ide o finančne náročnú investíciu, radnica aktuálne monitoruje dostupné výzvy a grantové možnosti externého financovania. „V prípade vhodnej výzvy bude mesto o ďalšom postupe verejnosť včas informovať,“ uviedla radnica.
Predpokladaná dĺžka realizácie prác sú približne dva týždne, počas ktorých bude skatepark pre verejnosť dočasne uzavretý. Zhotoviteľom prác je spoločnosť Klampo MM.
Samospráva zároveň pripravuje aj dlhodobejšie riešenie. Mesto má spracovanú štúdiu nového skateparku zo železobetónovej konštrukcie, ktorá by predstavovala modernejšie a trvácnejšie riešenie. Keďže ide o finančne náročnú investíciu, radnica aktuálne monitoruje dostupné výzvy a grantové možnosti externého financovania. „V prípade vhodnej výzvy bude mesto o ďalšom postupe verejnosť včas informovať,“ uviedla radnica.