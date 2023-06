Pre Tehelnú ulicu v Trnave tvoria nové sochy

Trnava 14. júna (TASR) - Trnava bude hľadať nového mestského kurátora. Doterajší kurátor Adrián Kobetič, ktorý na poste skončil, bol v čase svojho nástupu pred dvoma rokmi jediným na takomto poste na Slovensku. V súčasnosti sa aj Trenčín rozhodol vytvoriť takúto pozíciu v mestskej samospráve. Informovala o tom vedúca odboru komunikácie trnavskej radnice Zuzana Hrinková Siebenstichová.



"V spolupráci s mestom chce však pokračovať aj naďalej, no v pozícii externého spolupracovníka. Spolu s ním pripravujeme podklady na znovuobsadenie tejto pozície," uviedla. Kobetič sa po nástupe pustil do pasportizácie diel vo verejnom priestore, ktorá v Trnave absentovala, a prvé vybrané diela posunul na nutnú obnovu. Výstupom mapovania je webová stránka Galéria ulice s dvomi stovkami sôch, reliéfov, fontán i street artu, kde si návštevník môže diela nielen pozrieť, ale zoznámi sa aj s ich autormi a históriou.



Poukazoval na nedostatok umenia v uliciach a na sídliskách Trnavy a mal snahu nájsť priestor na osadenie nových diel. Prvou lastovičkou má byť inštalácia troch sôch v rámci pripravovanej revitalizácie vnútroblokov na Tehelnej ulici. Ide o Future Sound of C for T (Budúci zvuk C pre T) sochára Ľubomíra Mikle, Don't pray for us II/II (Nemodlite sa za nás) Dionýza Troskó a Hlavu od autorky Kataríny Kissoczyovej. "Na sochy na Tehelnej ulici bola podpísaná zmluva, podľa ktorej pokračuje ich výroba u umelcov. Tieto by mali byť mestu dodané do konca kalendárneho roka," doplnila Hrinková Siebenstichová.