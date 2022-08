TRAGICKÁ NEHODA: Náraz do betónového stĺpu neprežil 27-ročný vodič

Kostolná-Záriečie 11. augusta (TASR) - Náraz do betónového piliera v katastri obce Kostolná-Záriečie (okres Trenčín) vo štvrtok ráno neprežil 27-ročný vodič Peugeotu. Okolnosti a príčiny dopravnej nehody vyšetrujú policajti. Informovala o tom na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



"Vodič jazdil smerom od Nového Mesta nad Váhom na Trenčín, keď pod diaľničným mostom z doposiaľ nezistených príčin prešiel plynule do protismeru a prednou časťou vozidla narazil do betónového piliera," opísali policajti.



Tento náraz mal pre vodiča podľa nich fatálne následky, utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Či pred jazdou požil alkohol alebo iné omamné látky, budú zisťovať pri súdnej pitve. "V predmetnej veci už trenčianski dopravní policajti vedú trestné stíhanie, a to vo veci prečinu usmrtenia. Príčina a okolnosti tejto tragickej dopravnej nehody sú v štádiu ďalšieho vyšetrovania," dodali policajti.