Pre tragickú udalosť v pivnici vinárstva začali trestné stíhanie

Trebišov 21. septembra (TASR) - Trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia začala polícia v súvislosti so štvrtkovým zavalením štyroch ľudí v pivnici vinohradu vo Veľkej Bare v okrese Trebišov, pri ktorej zahynula jedna osoba. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.K tragickej udalosti došlo ráno počas rekonštrukčných prác v pivničných priestoroch. Prepadnutý strop objektu zavalil štyroch ľudí, pričom zraneniam na mieste podľahol 51-ročný muž. Ďalšieho muža vo veku 63 rokov transportovali leteckí záchranári do jednej z košických nemocníc.spresnila s tým, že ďalšie dve osoby, ktoré sa nachádzali v pivničných priestoroch, vyviazli bez zranení.dodala.Na mieste udalosti sa okrem záchranných zložiek nachádzali aj pracovníci Banského úradu Košice, záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru Humenné i banskí záchranári. Jej presná príčina je predmetom ďalšieho vyšetrovania.K tragickej udalosti vo vinárstve Chateau Grand Bari pri obci Bara v časti Veľká Bara došlo aj 8. októbra 2019. Pri prácach na novej pivnici tam zasypalo 50-ročného muža, ktorý po prevoze do nemocnice zraneniam podľahol.