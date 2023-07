VRTUĽNÍK NA DIAĽNICI: Pri dopravnej nehode sa zranili dvaja muži

Hlohovec 10. júla (TASR) - Dvaja muži utrpeli v pondelok v ranných hodinách zranenia pri dopravnej nehode na diaľnici D1 v smere z Hlohovca do Bratislavy. Zranenie jedného z nich si vyžiadalo transport vrtuľníkom, z dôvodu jeho pristátia museli policajné hliadky diaľničný úsek na približne hodinu úplne uzavrieť. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



Presné príčiny a okolnosti nehody polícia vyšetruje. "Pri nehode mal 38-ročný vodič auta VW Transporter zozadu naraziť do pred ním idúceho nákladného auta. V dôsledku toho sa zranili dvaja spolujazdci z dodávky, ktorí sedeli na zadných sedadlách. Zranenia 60-ročného spolujazdca by nemali byť vážne, jeho 55-ročný kolega utrpel také, pre ktoré ho museli letecky transportovať do bratislavskej nemocnice," uviedla Antalová. Policajti podrobili oboch vodičov dychovým skúškam, ktoré prítomnosť alkoholu nepotvrdili.



Polícia podľa hovorkyne za posledný týždeň eviduje už druhú vážnu nehodu na diaľnici, pri ktorej vodič zozadu narazil do auta pred ním. "Upozorňujeme preto všetkých vodičov, aby sa na jazdu plne sústredili a nepodceňovali čo i len malé náznaky únavy. Mikrospánok či nepozornosť môžu totiž mať, najmä na diaľniciach, fatálne následky," dodala.