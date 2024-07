Pre turistov sú v Prešovskom kraji pripravené nové zážitky

Prešov 30. júla (TASR) - V Prešovskom kraji čakajú turistov nové zážitky, ktoré ozvláštnia návštevu vybraných lokalít alebo samotné môžu byť cieľom výletu. Ide napríklad o miesta bojov prvej svetovej vojny, pozorovanie medveďov, vandrovku k drevenému kostolíku či exkurziu do sveta včiel spojenú s výrobou sviečok. Pripravila ich Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska v spolupráci s poskytovateľmi služieb na podporu návštevnosti Prešovského kraja.



"V regiónoch máme zaujímavých remeselníkov, sprievodcov cestovného ruchu a tiež mnohých zanietených ľudí, ktorí vytvorili nevšedné služby pre turistov. Ich spoločným motívom je poskytnutie zážitku. Aj prehliadky historických miest sme poňali inak, nevšedne a so zaujímavým výkladom," predstavil zážitkové produkty Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.



Turisti sa môžu napríklad vybrať do Polonín a so sprievodcom sa ponoriť do hlbín pralesa alebo dokonca bivakovať pod hviezdami. K zážitkom patrí aj sprevádzané putovanie po stopách prvej svetovej vojny v údolí rieky Ondava. Začína sa v Stropkove a prechádza miestami, ktorými sa pohyboval vojnový front. Prehliadku zabezpečuje Klub vojenskej histórie Beskydy.



Vo Vyšnej Pisanej neďaleko Svidníka predstavuje život včiel a ich produkty včelárka Martina Mihalenková. Turisti sa môžu tešiť aj na spoznávanie Bardejova a jeho okolia vrátane ochutnávky liečivých vôd v Bardejovských Kúpeľoch a návštevy dreveného chrámu v Hervartove.



Prešovské naj predstavuje sprievodkyňa Andrea Sivaničová. "Turistom predstavíme najstarší hostinec, kostol, školu či kino, ale i najlepšiu kaviareň a najnenápadnejšiu pamiatku za hradbami mesta. Spoznajú najkurióznejší príbeh mestského kata i miesto, kde sa vyrábal prvý cukor a mnohé ďalšie zaujímavé miesta," povedala.



Vo Vysokých Tatrách môžu záujemcovia okrem iného zažiť turistiku zameranú na pozorovanie medveďov. Skúsený sprievodca prevedie záujemcov Tatranským národným parkom a zavedie ich na miesta, kde je najvyššia šanca vidieť medvede hnedé, kamzíky, jelene a rôzne druhy vtákov.



KOCR Severovýchod Slovenska počas letnej sezóny pripravila aj kampaň na podporu návštevnosti vybraných lokalít kraja. "Do územia zasahuje päť národných parkov, z toho až tri ležia svojou väčšinou práve v Prešovskom kraji. Nájdete tu najmenšie veľhory sveta - Vysoké Tatry, jedno z najtmavších miest zeme Park tmavej oblohy v Poloninách alebo splav Dunajca v Pieninách. Máme 180 chránených území, leží tu približne jedna tretina kultúrnych pamiatok Slovenska, lokality UNESCO, jedinečné drevené chrámy či opálové bane a hrady," dodal Janoško.