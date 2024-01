Pre únik plynu v košickej Myslave začala polícia trestné stíhanie

Košice 18. januára (TASR) - Trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti začala polícia v súvislosti so stredajšou (17. 1.) haváriou na plynovodnom potrubí v košickej mestskej časti (MČ) Myslava. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.



Ako spresnila, počas stavebných prác na jednej z ulíc došlo k poškodeniu plynového potrubia, čo spôsobilo únik plynu. "Na mieste zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru, príslušníci Policajného zboru uzavreli cestu a vykonali asistenciu pri evakuácii približne 40 ľudí, obyvateľov z priľahlých rodinných domov," uviedla s tým, že udalosť sa zaobišla bez zranení. Bližšie okolnosti, ako aj rozsah spôsobenej škody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.



K prerušeniu plynového potrubia došlo okolo 15.00 h. Plynári odstavili celú vetvu plynovodu, pričom bez plynu zostalo 91 domácností a jeden maloodberateľ. "Ešte vo večerných hodinách a neskoro v noci sa podarilo sprevádzkovať časť plynovodu, ktorý sme boli nútení obmedziť. V noci sa k plynu opäť pripojilo 59 domácností," uviedol pre TASR hovorca spoločnosti SPP - distribúcia Milan Vanga, podľa ktorého boli vo štvrtok doobeda pripojené k plynu ďalšie domácnosti. Tie, u ktorých sa tak ešte nestalo, môžu kontaktovať poruchovú linku spoločnosti a ak to bude možné, opäť ich k plynu pripoja. Ako dodal, na oprave stále pracujú.



MČ v stredu pred 21.00 h na sociálnej sieti informovala, že obyvatelia z evakuovaných domácností sa môžu vrátiť do svojich domov.