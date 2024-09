Pre úpravy cesty II/533 budú v Spišskej Novej Vsi obmedzenia

Spišská Nová Ves 27. septembra (TASR) - Na ceste II/533 v Spišskej Novej Vsi je v najbližších dňoch potrebné rátať s obmedzeniami. Samospráva na sociálnej sieti informovala, že v úseku od vstupu do mesta cez podjazd až po križovatku Školská - Hviezdoslavova pri mestskej polícii realizujú veľkoplošné úpravy cesty.



Práce vykonávajú za plnej premávky. "Menšie dopravné obmedzenia so znížením rýchlosti budú platiť podľa informácií zo Správy ciest Košického samosprávneho kraja od piatku až do stredy 2. októbra," uviedlo mesto a v tejto súvislosti žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť.