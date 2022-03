Pre utečencov z Ukrajiny vzniká ďalšie veľkokapacitné centrum v Nitre

Nitra 18. marca (TASR) - V Nitre vznikne nové veľkokapacitné centrum pre cudzincov utekajúcich pred vojnovým konfliktom. Otvorené bude v pondelok (21. 3.) na Akademickej ulici 4. „Po otvorení veľkokapacitných centier v Humennom a Michalovciach je to už tretie takéto centrum, kde sú cudzinci vybavení bez dlhšieho zdržania, približne do 15 minút,“ informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Veľkokapacitné centrum pre cudzincov v Nitre bude otvorené nepretržite od 21. marca od 8.00 h a bude vybavovať výlučne cudzincov žiadajúcich o poskytnutie dočasného útočiska. Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru v Nitre a Nových Zámkoch od tohto času nebudú vybavovať cudzincov žiadajúcich o poskytnutie dočasného útočiska, ale otvoria svoje stránkové pracoviská pre iné kategórie cudzincov.



Podľa slov Bárdyovej polícia naďalej operatívne vyhodnocuje aktuálnu situáciu a prijíma opatrenia tak, aby čo najviac zefektívnila a urýchlila vybavovacie procesy. „Oddelenia cudzineckej polície po celom Slovensku fungujú nonstop bez prestávky a aj počas víkendov. Pripravujeme otvorenie ďalšieho veľkokapacitného centra v Bratislave a intenzívne pracujeme aj na posilnení pracovísk cudzineckej polície v Banskej Bystrici a Trnave,“ povedala hovorkyňa.



Od 1. marca vybavila polícia takmer 40.000 žiadostí o dočasné útočisko na území Slovenskej republiky. Denne priemerne vydáva štatút dočasného útočiska 2800 cudzincom. Skrátenie čakacích lehôt na pracoviskách nastalo po spustení elektronickej predregistrácie a QR kódu. Elektronický formulár si žiadateľ vyplní pred príchodom do veľkokapacitného centra alebo na oddelenie cudzineckej polície.



Na pracoviskách sa polícia usiluje zabezpečiť osoby ovládajúce ukrajinský jazyk. „Preto sme už na niektoré pracoviská zabezpečili aj tlmočníkov, s prekladaním pomáhajú aj študenti vysokých škôl a dobrovoľníci. Uvítame pomoc ďalších dobrovoľníkov s tlmočením,“ vyzvala Bárdyová. V prípade záujmu sa môžu hlásiť na riaditeľstvách hraničnej a cudzineckej polície v Banskej Bystrici, Prešove a Bratislave, následne budú rozdelení na pracoviská, kde je ich pomoc potrebná.