Pre uzáveru ulice v Prešove bude linka MHD premávať obchádzkou
Zoznam zastávok, ktoré MHD neobslúži a ktoré budú obslúžené ako náhradné, je uvedený na webstránke DPMP.
Autor TASR
Prešov 17. marca (TASR) - Z dôvodu konania športového podujatia vo Futbal Tatran Aréne v Prešove bude v utorok v čase od 16.30 do 21.00 h uzavretá Björnsonova ulica, čo ovplyvní linku MHD č. 39. TASR o tom informoval hovorca Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) Vladimír Tomek.
Ako uviedol, linka MHD č. 39 bude premávať obojsmerne obchádzkovou trasou cez Clementisovu ulicu. Zoznam zastávok, ktoré MHD neobslúži a ktoré budú obslúžené ako náhradné, je uvedený na webstránke DPMP.
Ako uviedol, linka MHD č. 39 bude premávať obojsmerne obchádzkovou trasou cez Clementisovu ulicu. Zoznam zastávok, ktoré MHD neobslúži a ktoré budú obslúžené ako náhradné, je uvedený na webstránke DPMP.