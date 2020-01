Pre vtáčiu chrípku platia v okolí Cífera obmedzenia v chovoch hydiny

Trnava 24. januára (TASR) – Pre mesto Trnava a obce v okolí vydala trnavská Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) opatrenia na kontrolu chorôb zvierat. Súvisia s identifikovaním nákazy vtáčej chrípky v obci Cífer začiatkom tohto týždňa. Informuje o tom web mesta s tým, že opatrenia platia do odvolania.



V desaťkilometrovom pásme dohľadu, kam spadá jedenásť obcí v okrese Trnava, päť obcí v okrese Pezinok, štyri v okrese Senec a jedna v okrese Galanta, musia majitelia do 31. 1. urobiť súpis všetkých chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí. Musia zabezpečiť ich umiestnenie v uzavretých priestoroch alebo v iných priestoroch v chove tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom. Zároveň sú povinní zaistiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch, zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi, predovšetkým s vodnými druhmi.



Pri akýchkoľvek príznakoch vtáčej chrípky, ako sú pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%, pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako dva dni, týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3% alebo pri akýkoľvek klinických prejavoch ako výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov alebo pri posmrtnej zmene, svedčiacej pre vtáčiu chrípku je bezodkladne nutné kontaktovať RVPS Trnava na telefóne 033/5501447, 5922111.



RVPS zároveň do odvolania zakazuje v lokalite akékoľvek presuny živej a zabitej hydiny, vajec a iného vtáctva, prísun a odsun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS. Povolenie musí mať aj vynášanie, rozhadzovanie a iná manipulácia s použitou podstieľkou, hnojom a kalom z chovov. V pásme dohľadu sú tiež zakázané trhy, výstavy a iné zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov.