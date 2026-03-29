< sekcia Regióny
Pre vykurovanie Košíc už dokončili pri Ďurkove nové geotermálne vrty
Indikatívny časový rámec projektu v zmluve o partnerstve uvádzal začatie výstavby teplovodu a výmenníkovej stanice v septembri 2025 a ukončenie v júli 2028.
Autor TASR
Svinica 29. marca (TASR) - Pri obciach Ďurkov a Svinica už ukončili vŕtanie dvoch z celkovo troch nových geotermálnych vrtov, ktoré majú slúžiť na vykurovanie mesta Košice. Vrtné práce, ktoré sa začali vlani v októbri, aktuálne pokračujú na treťom novom geotermálnom vrte. Pre TASR to potvrdila spoločnosť Geoterm Košice. Spoločnosť MH Teplárenský holding (MHTH) zatiaľ ešte nevyhlásila nové verejné obstarávanie na výstavbu 16-kilometrového teplovodu, ktorý prepojí geotermálne stredisko s košickou teplárňou.
Na dvoch nových vrtoch, ktoré od októbra realizovala pre Geoterm Košice česká spoločnosť MND Drilling & Services, už vykonali krátkodobé čerpacie pokusy. „Predbežne môžeme konštatovať, že tieto čerpacie pokusy potvrdili naše očakávania týkajúce sa výdatnosti vrtov a teploty geotermálnej vody,“ uviedol predseda predstavenstva Geoterm Košice Roland Karkó. Parametre vrtov sa ešte musia overovať dlhodobou poloprevádzkovou hydrodynamickou skúškou.
Podľa prezentácie z októbra tri nové geotermálne vrty s nadzemnou technológiou si vyžiadajú investíciu 35 miliónov eur, z ktorých približne 12 miliónov eur je spolufinancovaných z Programu Slovensko prostredníctvom Fondu pre spravodlivú transformáciu EÚ. Predpokladaná dĺžka nových vrtov sa odhadovala na úrovni 3,5 až štyri kilometre. Geotermálna voda mala dosahovať 125 až 135 stupňov Celzia a výdatnosť 50 až 60 litrov horúcej geotermálnej vody za sekundu. Vrtné práce by mali trvať do leta tohto roka.
Po ukončení prvej etapy projektu bude môcť košická tepláreň zo skupiny MHTH dodávať viac ako 20 percent tepelnej energie pre obyvateľov Košíc z geotermálnej energie. Nové vrty doplnia tri vrty ešte z konca 90. rokov, čo zvýši kapacitu geotermálneho strediska Svinica-Ďurkov na 30 megawattov (MW). Ročná dodávka energie pre centrálne zásobovanie tepla druhého najväčšieho slovenského mesta by mala dosahovať 175 gigawatthodín (GWh).
„Ide nielen o významnú iniciatívu v oblasti dekarbonizácie vykurovania a čistoty ovzdušia, ale aj o pozitívny príklad využitia lokálneho energetického potenciálu namiesto dovážených fosílnych palív. Z hľadiska parametrov pôjde o jedno z najväčších geotermálnych stredísk v rámci strednej Európy,“ uviedol v októbri Karkó.
Začiatok výstavby výmenníkovej stanice a teplovodu do Košíc je zatiaľ otázny. MHTH vyhlásil na dodávateľa ešte vlani v máji verejné obstarávanie s predpokladanou hodnotou 67,7 milióna eur. Dĺžka trvania zákazky bola určená na 35 mesiacov. Podľa oznámenia z 1. decembra vo vestníku verejného obstarávania súťaž ukončili bez výberu víťaza. Ako dôvod bolo uvedené: „Rozhodnutie kupujúceho, ktoré nie je založené na žiadosti uchádzača o preskúmanie zadania zákazky, z dôvodu technických alebo procesných chýb.“ Podľa vyjadrenia spoločnosti z októbra boli prvé dodávky tepla pre Košice plánované na začiatok roka 2028.
„Aktuálne prebieha ex-ante kontrola nového verejného obstarávania, pričom toto bude vyhlásené po jej skončení. Súčasný harmonogram pre priebeh verejného obstarávania je v súlade s tým, aby boli splnené míľniky vyplývajúce z dotačnej zmluvy,“ uviedla vo štvrtok (26. 3.) pre TASR hovorkyňa MHTH Andrea Devánová.
Indikatívny časový rámec projektu v zmluve o partnerstve uvádzal začatie výstavby teplovodu a výmenníkovej stanice v septembri 2025 a ukončenie v júli 2028. Nenávratný finančný príspevok cez eurofondy na tento účel je 44,2 milióna eur.
