Pre vykurovanie Košíc z geotermálnych vrtov opäť obstarávajú teplovod
Autor TASR
Košice 5. mája (TASR) - Spoločnosť MH Teplárenský holding (MHTH) vyhlásila nové verejné obstarávanie na výstavbu 16-kilometrového teplovodu, ktorý prepojí geotermálne stredisko pri obci Ďurkov s košickou teplárňou. Predpokladaná hodnota zákazky je 67,7 milióna eur. Ide o súčasť projektu na vykurovanie Košíc geotermálnou energiou.
Štátna akciová spoločnosť MHTH, pod ktorú patrí košická tepláreň, tak opätovne hľadá dodávateľa na výstavbu. Obsahom zákazky je výstavba výmenníkovej stanice tepla v geotermálnom stredisku v Svinici - Ďurkove a tepelného napájača do košickej teplárne. Dĺžka trvania zákazky je 30 mesiacov. Lehota na prijímanie žiadostí o účasť vo verejnom obstarávaní je 25. mája.
MHTH prvýkrát vyhlásil súťaž na dodávateľa ešte vlani v máji. Podľa oznámenia z 1. decembra vo vestníku verejného obstarávania ju ukončili bez výberu víťaza „z dôvodu technických alebo procesných chýb“.
Indikatívny časový rámec projektu v zmluve o partnerstve uvádzal začatie výstavby teplovodu a výmenníkovej stanice v septembri 2025 a ukončenie v júli 2028. Nenávratný finančný príspevok cez eurofondy na tento účel je 44,2 milióna eur.
V geotermálnom stredisku Svinica - Ďurkov už ukončili vŕtanie dvoch z celkovo troch nových geotermálnych vrtov, ktoré majú slúžiť na vykurovanie Košíc. Vrtné práce, ktoré sa začali vlani v októbri, aktuálne pokračujú na treťom novom geotermálnom vrte. Pre TASR to potvrdila spoločnosť Geoterm Košice. Vrty realizuje česká spoločnosť MND Drilling & Services.
„Predbežne môžeme konštatovať, že tieto čerpacie pokusy potvrdili naše očakávania týkajúce sa výdatnosti vrtov a teploty geotermálnej vody,“ uviedol v marci predseda predstavenstva Geoterm Košice Roland Karkó.
Podľa prezentácie z októbra 2025 tri nové geotermálne vrty s nadzemnou technológiou si vyžiadajú investíciu 35 miliónov eur, z ktorých približne 12 miliónov eur je spolufinancovaných z Programu Slovensko prostredníctvom Fondu pre spravodlivú transformáciu EÚ. Predpokladaná dĺžka nových vrtov sa odhadovala na úrovni 3,5 až štyri kilometre. Geotermálna voda mala dosahovať 125 až 135 stupňov Celzia a výdatnosť 50 až 60 litrov horúcej geotermálnej vody za sekundu. Vrtné práce by mali trvať do leta tohto roka.
Po ukončení prvej etapy projektu bude môcť košická tepláreň dodávať viac ako 20 percent tepelnej energie pre obyvateľov Košíc z geotermálnej energie. Nové vrty doplnia tri vrty ešte z konca 90. rokov, čo zvýši kapacitu geotermálneho strediska Svinica-Ďurkov na 30 megawattov (MW). Ročná dodávka energie pre centrálne zásobovanie tepla druhého najväčšieho slovenského mesta by mala dosahovať 175 gigawatthodín (GWh).
