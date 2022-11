Pre výmenu zvodidiel čiastočne uzavreli diaľnicu D1 na Liptove

Važec 9. novembra (TASR) - V úseku diaľnice D1 medzi Ivachnovou a Važcom je čiastočná uzávera. Dôvodom je výmena zvodidiel na mostoch. Ako v stredu informovala hovorkyňa diaľničiarov Eva Žgravčáková, práce potrvajú do nedele 18. decembra do 18.00 h.



"Doprava je presmerovaná v oboch jazdných pásoch do ľavého jazdného pruhu. Práce prebiehajú počas uzávery pravých jazdných pruhov v pravom aj ľavom jazdnom páse," dodala hovorkyňa.