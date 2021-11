Pre výpadky spojov zvolali rokovanie Bratislavského kraja s Arrivou

Bratislava 15. novembra (TASR) - Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba bude popoludní rokovať so zástupcami spoločnosti Arriva, ktorá od pondelka prevádzkuje regionálnu autobusovú dopravu v Bratislavskom kraji. Dôvodom je výpadok viacerých autobusových spojov. Najviac citeľné sú v okresoch Senec a Pezinok. Predbežné odhady hovoria o výpadku približne štvrtiny spojov. TASR o tom informovali z BSK.



"Najmenšie výpadky sme zaznamenali v regióne Malaciek a Šamorína. Niektorí cestujúci avizovali problémy s čipovými kartami. Bratislavská integrovaná doprava veľmi promptne tento problém rieši s technikmi," spresnil kraj na svojom webe. BSK upozornil cestujúcich, že k pondelku boli zmeny cestovných poriadkov aj liniek dlhodobo plánované. "To, že spoj, na ktorý boli cestujúci dosiaľ zvyknutí, nešiel, neznamená automaticky, že vypadol. Môže to znamenať, že linka bola skrátená, zmenená alebo nahradená inou," upozornil kraj.



Arriva avizovala, že zhruba na 50 linkách dôjde k obmedzeniam. Dotknúť sa majú najmä okolia Pezinka a Senca. Nový dopravca deklaruje, že hneď, ako budú linky obsadené vodičmi, sa doprava vráti k bežným cestovným poriadkom. "Pracujeme na tom, aby sme výpadky čo najskôr nahradili," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Arriva na Slovensku László Ivan. Dopravca avizujú, že vybrané linky budú premávať v obmedzenom režime aj v utorok (16. 11.).



Predseda BSK Droba ešte v nedeľu (14. 11.) večer s odvolaním sa na informácie Arrivy uviedol, že výpadky spojov môžu byť v pondelok až na úrovni 30 percent. "Dôvodom je nedostatok šoférov, pandémia, karanténa, ale aj nechuť vodičov prejsť k novému dopravcovi," informoval. Dopravcu preto požiadal bezodkladne zverejniť zoznam spojov, ktoré nepôjdu, a naplánovať spoje tak, aby výpadky čo najmenej postihli dôležité spoje počas špičky.



Od Arrivy očakáva predstavenie plánu, ako zabezpečí v čo najkratšom čase dopravnú obslužnosť celého kraja tak, ako sa nový dopravca zaviazal v zmluve. "Upozornil som dopravcu, že BSK si za nevypravené spoje bude účtovať sankcie. V plnej výške," podotkol Droba.



V Bratislavskom kraji zabezpečuje od pondelka regionálnu autobusovú dopravu nový dopravca – spoločnosť Arriva, ktorá nahradila dopravcu Slovak Lines. BSK s Arrivou ako víťazom tendra podpísal zmluvu na desať rokov za vyše 330 miliónov eur.