Pre výročie narodenia M. Bela v Očovej otvorili obnovenú pamätnú izbu

Očová 22. marca (TASR) - Pri príležitosti 340. výročia narodenia Mateja Bela Funtíka otvorili v piatok v Očovej jeho obnovenú pamätnú izbu. Nachádza sa v Remeselnom dome a tvoria ju hlavne písomnosti, ktoré sa spájajú s týmto očovským rodákom. TASR to povedal Pavel Holík, ktorý je správcom domu.



Dodal, že expozíciu do neho premiestnili zo zničených priestorov poľnohospodárskeho družstva. Záujemcovia môžu v novom priestore vidieť popisy z práce Mateja Bela i jeho vyznanie o rodnej reči. "Hoci slovenčina ešte vtedy nebola spisovným jazykom, veľmi pekne o nej písal," objasnil.



Súčasťou izby sú aj ukážky jeho diel a iné písomné artefakty a fotografie. "Veľa času trávil pri vedeckej práci, s perom v ruke a za stolom," spresnil Holík s tým, že pôvodné exponáty vznikli v roku 1984. Vtedy expozíciu v spolupráci s profesionálmi z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici otvorili.



Podľa neho Remeselný dvor sa nachádza v centre obce a je centrom diania viacerých kultúrnych akcií. Má celoročnú prevádzku a navštevuje ho veľa ľudí. "Očová je bohatá na tradície a po našom rodákovi máme pomenovanú aj základnú školu," spomenul. Ďalšou je základná škola v Šamoríne.



Matej Bel sa narodil 22. marca 1684 v Očovej a zomrel 29. augusta 1749. "Popri práci prežil aj veľmi ťažké chvíle, napríklad, keď ho v Banskej Bystrici odsúdili na smrť. Len so zásahom vplyvných známych sa mu podarilo vyhnúť sa tomuto trestu," podotkol Holík. Mal veľkú rodinu a záležalo mu na vzdelaní svojich detí.



Predsedníčka miestneho odboru Matice slovenskej v Očovej Miroslava Rajčoková informovala, že pamätná izba je k dispozícii verejnosti, turistom aj školským zájazdom. Treba sa však vopred nahlásiť. Po otvorení expozície pokračovali oslavy v Očovej ďalej. Pri pamätníku v centre obce mu ľudia prejavili úctu a spomienková slávnosť pokračovala v kultúrnom dome.