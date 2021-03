Pre výrub stromov bude v sobotu výluka trolejbusov na Hlavnej stanici

Bratislava 19. marca (TASR) - Pre výrub stromov na námestí pred bratislavskou Hlavnou stanicou bude v sobotu (20. 3.) od 7.00 do 13.00 h výluka trolejbusov. Týkať sa to bude linky 201. Upozorňuje na to Dopravný podnik Bratislava na sociálnej sieti.



"V sobotu dopoludnia bude pod stanicou orez a výrub poškodených stromov. Z bezpečnostných dôvodov tu vypneme trolejové vedenie," informuje dopravca. Trolejbus 201 bude preto premávať po odklonovej trase Dolné hony - Prokopa Veľkého, na ktorej neobslúži konečnú zastávku Hlavná stanica. Namiesto toho obslúži zastávky Pod stanicou, Sokolská, Hroboňova a Prokopa Veľkého.



Takzvaný duobus 210 bude premávať na Hlavnú stanicu bez obmedzenia.