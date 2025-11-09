< sekcia Regióny
Pre výrub stromov uzavrú lesnú cestu medzi Myslavou a hájovňou Girbeš
Autor TASR
Košice 9. novembra (TASR) - Lesná cesta medzi košickou mestskou časťou Myslava a hájovňou Girbeš bude od pondelka (10. 11.) do stredy (12. 11.) dočasne uzavretá. Ako informovali Mestské lesy Košice, dôvodom uzávery je nevyhnutný orez a výrub stromov na okraji komunikácie, ktoré ohrozujú bezpečnosť jej užívania.
Uzávera bude platiť denne v čase od 7.00 do 16.00 h. Počas tohto obdobia nebude možné cestu využívať ani v jednom smere. Keďže ide o komunikáciu využívanú aj širokou verejnosťou, obyvatelia záhradkárskych lokalít smerujúci do Košíc a späť budú musieť využiť obchádzku cez obec Nižný Klátov. Prejazd bude v nevyhnutnom prípade umožnený len vozidlám záchranných zložiek a polície.
„Žiadame vodičov, prípadne aj ostatných účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dočasnej uzávery cesty a pokynov zabezpečujúceho personálu,“ doplnili z lesov.
